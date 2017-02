Servus TV 00:20 bis 01:05 Dokumentation Tierische Tänzer: Verführung GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Manche Tiere stellen eindrucksvolle Bewegungen zur Schau. Einige davon sind aufeinander abgestimmt, manche sogar rhythmisch. Für das Auge des Laien scheinen diese Tiere zu tanzen. Von der Balz um die Aufmerksamkeit des Weibchens, über das Verscheuchen von Konkurrenten und den finalen Akt der Verführung: Diese Episode beschäftigt sich mit den Bewegungen der Tiere aus romantischer Perspektive. Die farbenprächtige Besetzung schließt Paradiesvögel mit ein, aber auch die Katta. Besonders augenfällig ist der Balztanz des kleinen Bananenfrosches, der dank seiner Kampfkünste der Konkurrenz den Garaus macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Dance for Love Regie: Claire Kingston Kamera: Gerry Dawson, Barrie Britton