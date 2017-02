Niederlande 2 22:55 bis 23:55 Sonstiges 2Doc: Moeders springen niet van flats NL 2013 HDTV Merken Persoonlijke documentaire over de maatschappelijke gevolgen van een streng euthanasiebeleid bij psychiatrische patiënten. De moeder van regisseur Elena Lindemans worstelt al lange tijd met een ondraaglijk psychisch leiden als ze om euthanasie vraagt. Het verzoek wordt niet in behandeling genomen. Elena gaat terug naar de wanhoopsdaad van haar eigen moeder. Hoe tekende die sprong de levens van haar familieleden en van de bewoners van de flat? Ze zoekt uit waarom artsen haar moeder niet wilden helpen en vraagt hen of ze dit anno nu wel zouden doen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Moeders springen niet van flats Regie: Elena Lindemans

