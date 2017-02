Niederlande 2 22:55 bis 00:05 Sonstiges 2Doc: Stranger in Paradise NL 2015 Merken Een leraar onderwerpt vluchtelingen in een klaslokaal aan de vele gezichten van Europa: wat staat ze te wachten? Hij benadert ze eerst kil en hardvochtig, dan sympathiek en bevoogdend, gevolgd door een zakelijke aanpak volgens de asielregels. Hoe gaan wij om met het geluksverlangen van de ander? Een nietsontziend filmessay over de ambigue houding van Europa en de complexiteit van het migrantenvraagstuk. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Valentijn Dhaenens (Europe) Originaltitel: Stranger in Paradise Regie: Guido Hendrikx Drehbuch: Guido Hendrikx Musik: Juho Nurmela, Ella van der Woude