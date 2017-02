ATV 02:25 bis 03:55 Actionfilm 96 Hours F 2008 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Wegen seines Jobs hat Geheimagent Bryan Mills seine Tochter Kim immer vernachlässigt. Um das wieder gut zu machen, geht Mills in den vorzeitigen Ruhestand. Doch sein Job holt den Ex-Agenten wieder unbarmherzig ein, als seine 17 Jahre alte Tochter und ihre Freundin Amanda in Paris von Mitgliedern eines osteuropäischen Mädchenhändlerrings gekidnappt werden. Sofort macht sich der Vater auf den Weg, denn die Zeit drängt: Von einem französischen Kollegen erfährt Mills, das ihm nur 96 Stunden bleiben, um seine Tochter und Amanda zu befreien. In der Zwischenzeit werden die Opfer von den Entführern mit Heroin vollgepumpt, um sie gefügig zu machen. Die Mädchen sollen als Prostituierte abgerichtet und verkauft werden. Auf der verzweifelten Suche nach seiner Tochter zieht Bryan Mills eine Schneise der Verwüstung durch die französische Hauptstadt und mit eiskalter Konsequenz hält er sich an die Prophezeiung, die er einem Entführer am Handy gegeben hat: "Ich werde dich finden und töten." Womit die Gangster nicht gerechnet haben: Bryan Mills hat seinen alten Job keineswegs verlernt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liam Neeson (Bryan Mills) Famke Janssen (Lenore) Maggie Grace (Kim Mills) Leland Orser (Sam) Jon Gries (Casey) David Warshofsky (Bernie) Holly Valance (Sheerah) Originaltitel: Taken Regie: Pierre Morel Drehbuch: Luc Besson, Robert Mark Kamen Kamera: Michel Abramowicz Musik: Nathaniel Mechaly Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 361 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 166 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 91 Min. Nikita

Thriller

RTL II 01:50 bis 03:40

Seit 71 Min.