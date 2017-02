ATV 00:45 bis 03:00 Filme Full Metal Jacket USA, GB 1987 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Im Rekrutenausbildungslager Paris Island der US Marines werden junge Männer zu knallharten Kampfmaschinen ausgebildet. Nicht jeder kommt dabei mit dem harten Drill des Ausbilders Sgt. Hartman zu recht. Denn dieser vernichtet nicht nur jedes Stückchen an Individualität, sondern legt es im Rahmen der Ausbildung gezielt darauf an, den Willen seiner "Schützlinge" zu brechen. Geschliffen und gedemütigt müssen jene, die das Martyrium überstehen, in den Vietnam-Krieg ziehen, dessen Brutalität alles bisher Erlebte übertrifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Modine (Pvt. J.T. "Joker" Davis) Vincent D'Onofrio (Pvt. Leonard "Gomer Pyle" Lawrence) R. Lee Ermey (Gny. Sgt. Hartman) Arliss Howard (Pvt. Cowboy) Adam Baldwin (Animal Mother) Kevyn Major Howard (Rafterman) Ed O'Ross (Lt. Touchdown) Originaltitel: Full Metal Jacket Regie: Stanley Kubrick Drehbuch: Gustav Hasford, Stanley Kubrick, Michael Herr Kamera: Douglas Milsome Musik: Abigail Mead Altersempfehlung: ab 16