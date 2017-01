ATV 22:45 bis 00:35 Thriller Spurlos F, B 2010 2017-01-29 02:55 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Étienne Meunier arbeitet in einem großen Industriekonzern und soll demnächst die Leitung der Firma von seinem Schwiegervater übernehmen. Als er zufällig seinen ehemaligen Schulkollegen Patrick trifft, erzählt er ihm ein Geheimnis, das schon lange sein Gewissen belastet: Vor vielen Jahren hat Étienne dem Chemiker François Michelet eine Formel gestohlen, die zum Spitzenprodukt der Firma und zum Grundstein seiner steilen Karriere wurde. Patrick überredet Étienne, zu Michelet zu fahren und sich bei ihm zu entschuldigen. Doch als das Gespräch aus dem Ruder läuft, wird Michelet handgreiflich und kommt bei der Auseinandersetzung ums Leben. Étienne hat viel zu verlieren und so kann Patrick ihn überreden, nicht die Polizei zu rufen und die Sache zu vertuschen. Eine Entscheidung, die er bald bereuen sollte ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benoît Magimel (Étienne Meunier) François-Xavier Demaison (Patrick Chambon) Julie Gayet (Clémence Meunier) Léa Seydoux (Fleur) Jean-Marie Winling (Maurice) Dominique Labourier (Micheline) André Wilms (François Michelet) Originaltitel: Sans laisser de traces Regie: Grégoire Vigneron Drehbuch: Laurent Tirard, Grégoire Vigneron Kamera: Laurent Dailland Musik: Christophe La Pinta Altersempfehlung: ab 12