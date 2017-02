ARTE 17:45 bis 18:00 Magazin Mit offenen Karten: Kennen Sie Äquatorialguinea? F 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Der kleine zentralafrikanische Ölstaat Äquatorialguinea zählt zu den reichsten Ländern des Kontinents, obwohl 75 Prozent seiner Bevölkerung unter der Armutsschwelle lebt. "Mit offenen Karten" interessiert sich in dieser Ausgabe für das widersprüchliche Land, in dem seit mehr als 35 Jahren derselbe Präsident regiert: Teodoro Obiang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Christoph Victor Originaltitel: Le dessous des cartes