Niederlande 2 00:10 bis 00:40 Sonstiges Het Vermoeden Bas van der Graaf NL 2017 HDTV Merken Bas van der Graaf is predikant in de Jeruzalemkerk Amsterdam-West (PKN) en pioniersbegeleider op tien plekken. Amsterdam is op allerlei fronten "in transitie" en hij gelooft er heilig in dat de kerk daarin mee kan. Hij blikt terug op zijn ontmoeting met Tim Keller in New York, die hem leerde dat Jezus en de (stads)cultuur elkaar niet uitsluiten. Volgens Bas reikt het koninkrijk van God veel verder dan de kerk. "Ik zie het in alle haarvaten van de samenleving. Ik ben dominee in de de Baarsjes, een wijk die er heel erg slecht aan toe was. En wat veroorzaakte uiteindelijk de wederopstanding van deze wijk? Het feit dat een aantal vredestichters bleef. Ze verlieten de wijk niet. En nee, dat waren geen christenen. Heel inspirerend. De kerk sloot zich bij hen aan. Dit soort verbinders zijn de hoop tegen polarisatie!" Op 2 februari wordt er in de Jeruzalemkerk een expositie geopend die vertelt hoe moslims in diverse Europese en Noord-Afrikaanse landen tijdens de Tweede Wereldoorlog hulp hebben geboden aan Joden. De tentoonstelling "Het andere verhaal" is een initiatief van rabbijn Lody B. van de Kamp, jongerenwerker Saïd Bensellam en de Jeruzalemkerk en is eerst op diverse plekken in Amsterdam te zien en daarna op plaatsten door heel Nederland. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marleen Stelling Originaltitel: Het vermoeden