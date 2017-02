Niederlande 2 20:15 bis 21:05 Sonstiges Via Genua Vertrek - Verzoening I 2017 HDTV Merken In de Italiaanse havenstad Genua was migratie altijd al een thema. Hiervandaan vertrokken miljoenen Italianen naar Amerika op zoek naar een beter leven. Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer kent de stad als zijn broekzak. Hij is de perfecte gids door de stegen van de stad, nu een halteplaats voor een bonte stoet gelukszoekers die, al dan niet legaal, een nieuw leven probeert op te bouwen in het beloofde land Europa. In de Via di Prè, een achthonderd meter lange straat in het labyrintische middeleeuwse centrum van Genua, vraagt Ilja zich af: is dit het voorland van het nieuwe Europa? Hier is voelbaar waarom migratie de belangrijkste geopolitieke ontwikkeling van dit moment is. De optelsom van Ilja's ontmoetingen genereert een beeld van hoe Italië op politiek, sociaal en economisch vlak verandert met al die nieuwkomers van wie de wortels elders liggen. Wat zijn de gevolgen voor het dagelijkse Italiaanse leven? Hij ontmoet er onder anderen Italiaanse tachtigjarige travestieten en net-aangekomen bootvluchtelingen. Hij luistert naar de verhalen van Napolitaanse migranten van weleer en bezoekt een eenarmige verhuizer uit Marokko met heimwee. Allemaal maken ze - net als hijzelf - deel uit van de gelukszoekers die in Genua iets van hun leven proberen te maken. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ilja Leonard Pfeijffer Regie: Hans Pool