Niederlande 2 12:00 bis 12:35 Sonstiges Songs of Praise De Trouwdag GB 2015 Merken Het kerkelijk huwelijk in al zijn facetten staat centraal. Wat gebeurt er precies als je in de kerk trouwt? Welke ontwikkelingen zijn er op het kerkelijk erf als het over het huwelijk gaat? Daarnaast gezangen en hymnes uit de Angelsaksische traditie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Songs of Praise