RTL II 22:15 bis 23:15 Dokusoap Extrem schön! - Endlich ein neues Leben D 2015 16:9 HDTV Merken Katrin (51) muss schon ihr ganzes Leben mit einem entstellten Gesicht leben. Bei ihrer Geburt wurde ein Blutschwämmchen festgestellt, das mit Radium behandelt wurde. Das Radium war allerdings so stark, dass Katrin ein Loch im Gesicht davontrug. Der gesamte Kiefer von Katrin ist verschoben und entstellt. Ihren Schwarm Miguel hat Katrin bisher nie zum Date getroffen - zu groß ist die Angst, ihr Aussehen könnte ihn abschrecken. Das "Extrem schön!"-Team will Katrin helfen. Auch wenn Katrins Kiefer nicht komplett wiederhergerichtet werden kann, wollen die Experten alles dafür tun, dass Katrin bald wieder lachen kann. Zudem wird versucht, wieder eine Symmetrie im Gesicht von Katrin herzustellen. Die Augen, Ohren und Nase werden verfeinert. Die Brust wird vergrößert und der Bauch gestrafft. Nach den Eingriffen hat Katrin genügend Selbstbewusstsein, um ihren Schwarm Miguel zum ersten Date einzuladen. Einer der letzten Schritte ist, dass Katrins Lippen durch Permanent-Make-up ausgemalt werden, wodurch mehr Lippenvolumen entsteht. Jetzt fehlt noch das finale Umstyling! Mit einer neuen Frisur und einem wunderschönen Make-up strahlt Katrin wieder. Sie lässt ihr altes Leben hinter sich und beginnt als eine schöne, selbstbewusste Frau einen neuen Abschnitt. Lindas Figur hat sich nach vier Schwangerschaften verändert. Ihr Bauch hängt schlaff und faltig herunter. Die 45-Jährige hat sich früher gerne sexy und figurbetont angezogen. Heute passt sie nicht mehr in ihre alten Kleider. Durch die psychische Belastung hat Linda Nesselsucht bekommen. Sie leidet stark unter ihrem Aussehen und weiß keinen Ausweg mehr. Linda hofft auf die Hilfe von "Extrem schön!" Und die soll sie bekommen! In der ersten OP wird Lindas Brust vergrößert und wirkt dadurch wieder jugendlich und fest. Zudem wird Lindas Bauchdecke gestrafft. Um Lindas Verwandlung perfekt zu machen, bekommt Linda eine neue Haarfarbe. Ein freches Rot! Als Outfit trägt Linda ein sexy, schwarzes Abendkleid. Die dunkle Farbe hebt das Blau von Lindas Augen noch mehr hervor. Linda steht vor dem Spiegel und ist sp In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extrem schön! - Endlich ein neues Leben