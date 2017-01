ORF 3 22:50 bis 23:45 Dokumentation In memoriam Ari Rath Die Porzellangassenbuben - Ari Rath und Eric Pleskow im Gespräch A 2014 16:9 Merken Ari Rath, der legendäre Journalist und Zeitzeuge des Zweiten Weltkriegs ist am 13. Jänner 2017 gestorben. Eric Pleskow, legendärer Hollywood Produzent und vielfacher Oscargewinner, trifft in Wien auf Ari Rath, den ehemaligen Herausgeber der Jerusalem Post und Publizisten von Weltrang. Eine Begegnung zweier außergewöhnlicher Persönlichkeiten, die erst im hohen Alter entdecken, dass ihre Biographien einen gemeinsamen Schnittpunkt haben: die Porzellangasse im 9. Wiener Gemeindebezirk.Beide sind in derselben Straße geboren, beide mussten 1938 vor den Nazis flüchten. Wir begleiten die beiden "Porzellangassen Boys", wie sich die beiden Herren selbst bezeichnen, bei einem ihrer Treffen in Wien und dokumentieren ein Gespräch, das zu einer gemeinsamen Reise in die Welt des jeweils anderen wird.Wenn Ari Rath und Eric Pleskow miteinander reden, zuhören, nachfragen und lachen; wenn sie sich empören, echauffieren und politisieren, dann erhalten wir kostbare Einblicke in das Leben und Wirken zweier ungewöhnlicher Männer, die bei allem Aberwitz ihrer Geschichte, niemals ihren Humor und Zuversicht verloren haben. Ein Film über historische Momente zwischen Hollywood und Tempelberg, über Schwarzenegger, Israel und Wiener Schnitzel und dasLeben zwischen Emigration und Wiederkehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Porzellangassenbuben - Ari Rath und Eric Pleskow im Gespräch