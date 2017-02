TV5 17:02 bis 17:55 Sonstiges Questions à la une La Flandre a-t-elle pris le pouvoir - / Faut-il quitter Bruxelles ? Merken Au sommaire : "La Flandre a-t-elle pris le pouvoir ?" : Depuis plusieurs années, certains élus francophones agitent le spectre d'une " flamandisation " de la Belgique. Les Flamands auraient colonisé l'État fédéral, auraient fait main basse sur ses institutions et ses administrations et contrôleraient ainsi de nombreux leviers de pouvoir. "Faut-il quitter Bruxelles ?" : 2016 aura été une année douloureuse pour Bruxelles meurtrie par les attentats du 22 mars. Mais au-delà de cet évènement tragique et des problèmes liés au " lockdown " de la fin 2015, de la polémique de son piétonnier, de sa mauvaise réputation à cause de la fermeture de plusieurs tunnels, Bruxelles reste une ville qui suscite des sentiments complexes d'attirance ou de désamour ! Bien que chaque année, 10 000 familles quittent la ville, la population de Bruxelles s'accroit. Certains évoquent même une explosion démographique ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Franck Istasse Originaltitel: Questions à la une