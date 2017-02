puls 4 00:00 bis 02:15 Actionfilm Get Smart USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Maxwell Smart (Steve Carell), Analyst beim US-Spionagedienst "Control", fällt nicht durch Ambitionen auf - die hat er nur in seinen Träumen, wo er sich als Hotshot an der Seite von Superagent 23 (Dwayne Johnson) sieht. Als das Verbrechersyndikat KAOS die Identitäten der Control-Mitarbeiter offen legt, muss sein Chef (Alan Arkin) ihn befördern und mit Agent 99 (Anne Hathaway) losschicken, die Pläne von KAOS-Kopf Siegfried (Terence Stamp) zu vereiteln.

Als langlebige TV-Serie sorgte "Mini-Max" stets für slapstickhafte 007-Gefühle. Die Albernheiten und Subversivitäten der 60er Jahre werden von Top-Komödiant Steve Carell ("Jungfrau (40), männlich, sucht ...") gewahrt. Peter Segal ("50 erste Dates") sorgt dazu für turbulente Action. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Steve Carell (Maxwell Smart) Anne Hathaway (Agent 99) Alan Arkin (Der Chef) Terence Stamp (Siegfried) Dwayne Johnson (Agent 23) David Koechner (Larabee) James Caan (Präsident) Originaltitel: Get Smart Regie: Peter Segal Drehbuch: Tom J. Astle, Matt Ember Kamera: Dean Semler Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 12