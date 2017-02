puls 4 22:05 bis 00:00 Actionfilm Ride Along USA 2014 Nach einer Vorlage von Greg Coolidge 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schulwachmann Ben träumt davon ein Polizist zu werden, um seine Verlobte heiraten zu können. Doch zuerst gilt es die Zustimmung ihres Cop-Bruders James zu gewinnen. Der hält den kleingewachsenen Ben für einen lächerlichen Hampelmann, der für seine Schwester nicht gut genug ist. Um ihn zu vergraulen nimmt James seinen unleidigen Schwager-in-spe mit auf Patrouille. Ben versagt zunächst in jeder Situation kläglich, doch dann erweist er sich bei der Ermittlung gegen Verbrechensboss Omar als hilfreich. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ice Cube (James Payton) Kevin Hart (Ben Barber) John Leguizamo (Santiago) Laurence Fishburne (Omar) Bruce Mc Gill (Lt. Brooks) Tika Sumpter (Angela Payton) Bryan Callen (Miggs) Originaltitel: Ride Along Regie: Tim Story Drehbuch: Phil Hay, Matt Manfredi, Greg Coolidge, Jason Mantzoukas Kamera: Larry Blanford Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12