SWR 23:20 bis 00:50 Krimi Tatort Bienzle und das Narrenspiel D 1994

In der oberschwäbischen Stadt Ravensburg wird mitten im Fastnachtstreiben eine Bank überfallen und eine Angestellte ermordet. Der Fastnachtsmasken-Schnitzer Alfons Behle wird verhaftet. Bienzle hat seine Zweifel an der Schuld Behles. Sehr zum Ärger des ortsansässigen Kollegen mischt er sich in die Ermittlungen ein und taucht in die dubiose örtliche Geschäftswelt ein.

Schauspieler: Dietz-Werner Steck (Ernst Bienzle) Rita Russek (Hannelore Schmiedinger) Robert Atzorn (Albrecht Behle) Pia Hänggi (Maria Matras) Andrea L'Arronge (Regina Finkbeiner) Ulrich Matschoss (Wilhelm Phillipp) Hubertus Gertzen (Gerhard Freudenreich) Originaltitel: Tatort Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Felix Huby Kamera: Georg Steinweh Musik: Roland Baumgartner