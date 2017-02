TV5 12:59 bis 13:27 Sonstiges Épicerie fine: Terroirs gourmands Les Grandes Landes Merken D'abord étendue marécageuse hostile, la région des Landes a été reboisée au XVIIIe siècle pour stopper la progression des sables. Ici, deux produits emblématiques : l'asperge des sables et l'armagnac. Rencontre avec Évelyne, en pleine récolte printanière, et avec Myriam, qui teste l'armagnac qu'elle a élevé en fûts de chêne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guy Martin Originaltitel: Épicerie fine: Terroirs gourmands

