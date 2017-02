France 3 07:42 bis 07:54 Sonstiges Oggy et les cafards La cucaracha F, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken Oggy, un gros matou bleu, placide et paresseux, n'aspire qu'à une vie tranquille pour pouvoir ronronner en paix. Hélas ! Trois cafards ont décidé de lui polluer l'existence. Ils se nomment Joey, Deedee et Marky, et s'appliquent à le faire tourner en bourrique. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Oggy and the Cockroaches

