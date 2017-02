OKTO 01:15 bis 01:40 Unterhaltung Augustin TV Merken Zivilcourage gegen Habenichts-Bekämpfung, so lautete das Motto des F13 Aktionstag am 13. Dezember 2013. Augustin TV war dabei! Hintergrund für den Aktionstag ist die skrupellose Vertreibung der Obdachlosen aus dem Wiener Stadtpark sowie der Enteignung des Besitzes der an sich ohnehin Besitzlosen. Das Fotoprojekt "Shelter" von Lukas Ilgner beschäftigt sich mit dem Leben der Obdachlosen im Wiener Stadtpark. Des Weiteren sehen wir Ausschnitte vom WinterBusBimSlamSpecial, dem Poetry Slam zum Thema Obdachlosenvertreibung mit den Slamern El Awadalla und Lina Madita. In Google-Kalender eintragen