"Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt." so sagte schon Bertolt Brecht. In Erinnerung an drei unvergessliche Augustinverkäufer - innen: Die drei Augustiner - innen Annemarie, Hans und Günter werden immer in den Herzen und Köpfen unzähliger Menschen weiterleben, denn sie waren alle drei unvergesslich in ihrer Art. Annemarie als "erfolgreiche" Augustinverkäuferin und Mitglied der Augustin Theatergruppe 11% K-Theater. Zuletzt in dem Theaterstück Sauschlachten von Peter Turin. Günter ein Urgestein des Augustin. Als Verkäufer und am Südtirolerplatz "beheimatet" und in vielen weiteren Projekten aktiv. Hans oder Kratky als Sänger und Performer beim Augustin Stimmgewitterchor bekannt - auch Käptn Bumba genannt.

