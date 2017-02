OKTO 09:30 bis 09:45 Unterhaltung UniCut Merken Was ist Virtuelle Realität und wie wird sie generiert? Welche Anwendungen gibt es und wie könnte die virtuellen Zukunft aussehen? Das UniCut-Team hat sich für euch schlau gemacht und die Medienkünstlerin und Gamedesignerin Margarete Jahrmann von der Zürcher Hochschule ins Green-Box Studio am Publizistikinstitut eingeladen. Außerdem gibt es einen Bericht über das VR Lab an der TU Wien, wo Anette Mossel VR-Forschung betreibt. Und natürlich war UniCut auch im "vrei", der ersten Virtual Reality Lounge Wiens, wo Timon Liebau virtuelle Simulationen testet und akutelle VR Trends präsentiert. In Google-Kalender eintragen

