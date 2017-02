OKTO 16:00 bis 17:00 Diskussion Europa: DIALOG Merken "Europa ist für mich: ein leider noch nicht überall lebenswerter Kontinent mit einer leider orientierungslosen und in vielen Bereichen leider uneinigen politischen Union, die weltweit Anerkennung finden will, aber leider immer weniger Anerkennung findet", beschreibt Ernst Gelegs, ORF-Korrespondent in Budapest, im Gespräch mit Benedikt Weingartner. (Aufzeichnung vom 29. November 2016) In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Europa: DIALOG