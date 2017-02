OKTO 21:00 bis 23:10 Kultur Oktoskop Kenedi Lost And Found/Kenedi Is Getting Married Merken Zwei Filme des Regisseurs Zelimir Zilnik. In "Kenedi Lost And Found" (Serbien/Montenegro 2005) begleitet der Regisseur den Protagonisten Kenedi Hasani auf seiner illegalen Reise durch EU-Länder, in denen seine Eltern und seine Geschwister immer noch verstreut leben. "Kenedi Is Getting Married" (Serbien 2007): Nachdem er für seine Familie ein Haus gebaut hat, ist Kenedi schwer verschuldet. Schon bald realisiert er, dass das meiste Geld im Sex-Business liegt. Als Kenedi von neuen europäischen Gesetzen zur Schwulenehe erfährt, sieht er darin eine Möglichkeit, endlich legal in die EU zu kommen. Regisseur Zelimir Zilnik ist zu Gast bei Lukas Maurer im Studio. In Google-Kalender eintragen