OKTO 12:00 bis 13:00 Jugendsendung CU television Merken CU Television präsentiert uns wieder eine spannendes und abwechlungsreiches Programm wie beispielsweise die Geschichte des PCs von der HTL Donaustadt oder die Jugendgesundheitskonferenz in Meidling. Außerdem gibt es auch wieder etwas vom "Dance battle", heuer mit dem Motto "Dance for unity" vom Jugendtreff Danaustadt zu sehen. Die Mädels vom "Club Nautilus" präsentieren uns Ausschnitte von ihrem Ausflug in "die wilde Natur", bei welchem sie sich sogar mit Greifvögeln und Bären anfreunden. In Google-Kalender eintragen