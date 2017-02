OKTO 11:45 bis 12:00 Kultur Kleinkunstsplitter Merken Ich muss zugeben, diese Sendung ist tatsächlich eine meiner allerliebsten. Die gemischte Jugendgruppe FaceTime bot eine Inszenierung des Musicals Alice im Wunderland auf eine herzhaft erfrischende Art und Weise, dass wir wirklich froh waren, die Anreise in die Neulengbacher Gegend auf uns genommen zu haben! Und das Überragende dabei war, daß genau diese Sendung im Dezember ausgestrahlt worden ist, grade richtig zur Weihnachtszeit. In der Folge 87 wollen wir uns diese Sendung noch einmal ansehen, wir hoffen, auch die werten Zuseher haben ihre Freude daran - und auch dieses Mal ist ja Weihnachten noch nicht so lange vorbei! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Kleinkunstsplitter