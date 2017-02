OKTO 10:00 bis 11:00 Magazin Afrika TV Merken Auf Initiative der Botschaft von Mali in Deutschland wurde zu den "Manuskripten von Timbuktu" am 17. Oktober 2016 bei der Diplomatischen Akademie, eine Konferenz zum Thema: "Manuskripte von Timbuktu" abgehalten. Die Konferenz bietet an Afrika Interessierten, an der Universität Studierenden und Lehrenden aller Fachrichtungen, AfrikanerInnen in Wien und Menschen mit afrikanischen Wurzeln Raum und Möglichkeit, sich intensiv mit der afrikanischen Geschichte auseinanderzusetzen. Ziel ist es zum einen, eine Visibilität der Schreibkulturen Malis und Afrikas zu schaffen, zum anderen soll über die Invasion von Jihadisten in Timbuktu 2012 berichtet werden, die auch die Vernichtung von wertvollen Manuskripten nach sich zog. Außerdem ermöglicht die Konferenz, die wahre Geschichte Malis und Afrikas kennenzulernen. Sie zeigt zudem einen Weg durch die Kultur Malis und soll die Kooperation zwischen Mali und Österreich intensivieren. offizielle Eröffnung: 18.10.2016, bei der Österreichischen Nationalbibliothek, Josefsplatz 1, 1010 Wien Musik: Sekou Kora Kouyate - ' Dela' In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Afrika TV

