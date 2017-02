Schweiz 2 20:10 bis 21:50 Tragikomödie Ganz weit hinten USA 2013 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ganz weit hinten im Buick-Familienkombi sitzt Duncan (Liam James), ein linkischer, verklemmter 14-Jähriger. Er ist über die bevorstehenden Wochen alles andere als erfreut. Widerwillig fährt Duncan mit seiner Mutter (Toni Collette), ihrem neuen Freund Trent (Steve Carell) und dessen Tochter in die Sommerferien. Der Teenager sieht seine Befürchtungen bestätigt, als sich Trent schon auf der Hinfahrt als Grobian erweist, dessen Tochter als versnobt, und als seine Mutter die Tage mit den Nachbarn im Dauerrausch verbringt. Dass die Ferien dennoch zu einem Ereignis werden, einem sogar das Trents Leben in richtige Bahnen lenkt, ist Owen (Sam Rockwell) zu verdanken. Das charmante Schlitzohr ist Manager des örtlichen Bade-Funparks. Auf den ersten Blick ein Maulheld, ist es Owen, der Duncan aus der Reserve lockt, indem er ihm einen Ferienjob im Park verschafft. Duncan lernt, dass er durchaus zu etwas zu gebrauchen und auf seine eigene Art liebenswert ist. Wenn Duncan bloss noch die schöne Susanna (AnnaSophia Robb) davon überzeugen könnte. Gutmütiges Drama im Stile von Indie-Perlen wie "Little Miss Sunshine", worin ebenfalls Toni Collette und Steve Carell zu sehen waren, und "Adventureland". Die Drehbuchautoren und Regisseure von "Ganz weit hinten", Jim Rash und Nat Faxon, hatten zwei Jahre zuvor für "The Descendants" den Drehbuchoscar entgegennehmen dürfen. Beide fühlen sich vor der Kamera ebenso wohl wie dahinter. Rash bekleidete in der Comedyserie "Community" die Rolle des kauzigen Rektors Pelton, Nat Faxon hat sein unverwechselbares Gesicht in der Serie "Married" als Hauptdarsteller und in der Kinokomödie "Sex Tape" in einer Nebenrolle präsentiert. Beide sind in "Ganz weit hinten" als Parkangestellte zu sehen, Jim Rash als Lewis und Nat Faxon als Roddy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liam James (Duncan) Steve Carell (Trent) Toni Collette (Pam) Allison Janney (Betty) AnnaSophia Robb (Susanna) Sam Rockwell (Owen) Maya Rudolph (Caitlin) Originaltitel: The Way Way Back Regie: Nat Faxon, Jim Rash Drehbuch: Nat Faxon, Jim Rash Kamera: John Bailey Musik: Rob Simonsen