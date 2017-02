RTL 9 15:20 bis 16:55 Sonstiges Amour et préméditation CDN 2005 Merken Devon rend visite à son ex-femme Angela des roses à la main. Il découvre le corps poignardé d'Angela et appelle immédiatement les secours. Arrivée sur les lieux, la police voit en Devon le parfait coupable. Il est très vite arrêté pour le meurtre d'Angela. Devon nie toute culpabilité et pour se défendre, il fait appel à Susan, la meilleure amie de son ex-femme et aussi son avocate dans leur divorce. Susan hésite à défendre Devon mais finit par accepter pour la mémoire d'Angela. Le procureur Kirsten Scorensen se montre être un adversaire redoutable pour Susan, surtout quand la brigade financière, en la personne de Mark, s'en mêle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Angel (Susan Grace) Sebastian Spence (Devon Major) Linda Purl (Kirsten Sorensen) David Palffy (Mark Fairfield) Sarah Deakins (Marg Anderson) Ingrid Torrance (Angela Major) Tom Pickett (Le juge Greenwood) Originaltitel: Criminal Intent Regie: George Erschbamer Drehbuch: George Erschbamer, Peter Layton Musik: John Sereda