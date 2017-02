RTL 9 15:20 bis 16:55 Sonstiges Victime de l'amour CDN 2005 Merken Le docteur Liz Manners anime une émission de radio très populaire, offrant ses conseils à des centaines d'auditeurs assidus. Un soir, elle reçoit un appel d'une femme visiblement bouleversée du nom de Christine. Cette conversation va changer le cours de sa vie et la mettre en danger. Ce n'est pas la première fois que cette auditrice appelle pour demander un conseil à Liz. Cette dernière est désormais convaincue que Christine est en danger et lui conjure de quitter le plus vite possible son mari qui lui mène une vie très difficile. Lorsque Kyle, le mari de Christine, entend par hasard la conversation de sa femme avec Liz, il devient fou de rage... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Paul (Liz Manners) William R. Moses (Kyle Lundstrom / James Stratton) Gary Hudson (Rob Manners) Sonya Salomaa (Ashley) Sophie Gendron (Sarah Jane Lang) Cary Lawrence (Kate Powers) Millie Tresierra (Dinah) Originaltitel: A Lover's Revenge Regie: Douglas Jackson Drehbuch: Christine Conradt, Nelson Williams Musik: Richard Bowers