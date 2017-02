RTL 9 00:10 bis 01:35 Actionfilm Whiteout USA, CDN, F, TRK 2009 20 40 60 80 100 Merken L'Antarctique. 14 millions de kilomètres carrés de glace isolés du monde et plongés dans la nuit six mois par an. Température minimale : - 84 °C. Vitesse du vent : 160 km/h. Jamais la nature n'a voulu que l'homme puisse survivre là-bas. Pourtant, pour Carrie Stetko, ce n'est pas l'environnement qui est le plus dangereux. Seule représentante de la loi dans ce territoire impitoyable, elle doit enquêter sur un corps retrouvé sur la glace. Le premier homicide de l'Antarctique. Cette découverte, effroyable par elle-même, va plonger Carrie dans un mystère plus étrange encore, et révéler des secrets longtemps enfouis sous la glace... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Beckinsale (Carrie Stetko) Gabriel Macht (Robert Pryce) Tom Skerritt (Dr. John Fury) Columbus Short (Delfy) Alex O'Loughlin (Russell Haden) Shawn Doyle (Sam Murphy) Joel Keller (Jack) Originaltitel: Whiteout Regie: Dominic Sena Drehbuch: Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chad Hayes, Carey Hayes, Greg Rucka, Steve Lieber Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 16