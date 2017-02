ORF 1 19:20 bis 19:45 Comedyserie The Big Bang Theory Das Lalita Problem USA 2007 Stereo Untertitel 16:9 Merken Rajs Eltern eröffnen ihm, dass sie eine Ehe mit Lalita, einer indischen Zahnmedizinerin, arrangiert haben. Raj ist alles andere als begeistert, will er sich doch nicht einfach so verkuppeln lassen. Penny setzt Raj kurzerhand unter Alkoholeinfluss, sodass er sich mit Lalita ungezwungen unterhält, bis Sheldon dazwischenplatzt und in Lalita die Heldin seiner Kindheit - Prinzessin Panchali - erkennt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard) Jim Parsons (Sheldon) Simon Helberg (Howard) Kunal Nayyar (Rajesh) Kaley Cuoco (Penny) Sarayu Rao (Lalita Gupta) Brian George (Dr. V. M. Koothrappali) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Ted Wass Drehbuch: Lee Aronsohn, Robert Cohen Kamera: Steven V. Silver