Dokumentation Descente en Cuisine Sierre VS CH 2016

Der Gastronom und Küchenchef Benjamin Luzuy springt per Fallschirm in verschiedene Regionen der Schweiz ab. Seine Mission: die lokale Spezialität entdecken und in einer eigenen Variation nachkochen. Auf der Suche nach den richtigen Zutaten triff er auf Bäurinnen, Winzer, Wirtsleute und in der Region bekannte Persönlichkeiten. Sie alle lädt er zum Schluss der Sendung zu seiner ganz persönlichen Interpretation der lokalen Spezialität ein. In der ersten Sendung wird Benjamin über dem Wallis abgeworfen. Er landet in Sierre und entdeckt dort die Kunst, den Tsarkotet (Gericht mit Kalbshaxen) zuzubereiten.

Moderation: Benjamin Luzuy
Originaltitel: Descente en Cuisine