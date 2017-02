RTL 9 13:45 bis 15:20 Sonstiges Une mère sans défense CDN 2005 Merken Après qu'on ait retrouvé le corps sans vie de Vivian Jamison, une ancienne mannequin, tous les soupçons se portent sur l'homme qui travaillait pour la famille Jamison, Michael Nowlin. La mère de celui-ci, Sandra, ne peut croire en la culpabilité de son fils..Michaël finit par se confier à elle et lui avoue qu'il avait une relation avec Vivian mais qu'il n'est pas pour autant responsable de sa mort. Bientôt il est arrêté et emprisonné. Sandra va tout faire pour prouver l'innocence de son enfant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tracy Nelson (Sandra Nowlin) Bruce Boxleitner (Détective Bruning) Barry Flatman (David Jamison) Stefanie Buxton (Ashley Jamison) Jayne Heitmeyer (Vivian Jamison) Stefanie Buxton (Ashley Jamison) Janet Lane (Talia Rose) Originaltitel: A Killer Upstairs Regie: Douglas Jackson Drehbuch: Ken Sanders, Christine Conradt Musik: Steve Gurevitch