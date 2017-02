Österreich 1 23:08 bis 02:00 Sonstiges Zeit-Ton extended Ein asiatischer Tonfall? Auf der Suche nach den musikalischen Wurzeln Koreas in Neuer Musik Merken Freie Improvisation aus Südkorea, Spielorte für Experimentelles? Selten hört man davon und groß kann man die Szene dort wahrlich nicht bezeichnen. Doch es gibt sie, Free Jazzer/innen und Improvisierende, die sich freiem Spiel und Klangforschung zuwenden. Vereinzelt und doch zum Teil in kleinen Gruppen schließen sie sich zusammen, die Musikerinnen und Musiker, die jenseits aller verkaufsträchtigen Publikumswirksamkeit und staatlich geförderter Prestige-Klassik verschiedene Idiomatiken freien Spiels erproben und dabei zum Teil auch auf die Suche gehen, ihre eigenen, jahrhundertealten Musiktraditionen zu integrieren. Virtuelle Gäste dieser Sendung sind Improvisierende aus Seoul, dem Zentrum zeitgenössischer Musik in Südkorea, die ich in ihren Studios oder Konzert-Venues getroffen habe. Doch auch ganz im Süden gibt es seit einigen Jahren eine große, architektonisch aufwendig gestaltete Konzerthalle. Dort, in Tongyeong, einem einstigen Fischerstädtchen ganz im Süden des Landes, findet alljährlich das Tongyeong International Music Festival statt. Größen der klassischen Musik sind hier zu hören, aber immer wieder auch gezielt Zeitgenössisches. Und das Goetheinstitut veranstaltet hier alljährlich die "Endausscheidung" des Asian Composers Showcase, einem Kompositionswettbewerb junger asiatischer Komponierender. Mitschnitte der 2016er-Ausgabe werden in der dritten Stunde des "Zeit-Ton extended" zu hören sein. In Google-Kalender eintragen