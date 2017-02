Österreich 1 19:30 bis 22:00 Sonstiges Mozartwoche 2017 Merken <bk>E. Carter: "Gra" für Klarinette solo<ek><bk>H. Dutilleux: "Ainsi la nuit" für zwei Violinen, Viola und Violoncello<ek><bk>W.A. Mozart: Klarinettenquintett A-Dur KV 581, "Stadler-Quintett" (Quatuor Diotima; Jörg Widmann, Klarinette) <ek><bk>E. Carter: "Three Poems of Robert Frost" für Singstimme und Klavier<ek><bk>A. Pärt: "Spiegel im Spiegel" für Violoncello und Harfe<ek><bk>E. Carter: Aus "Poems of Louis Zukofsky" für Klarinette und Sopran<ek><bk>A. Pärt: "Mozart-Adagio" für Violine, Violoncello und Klavier (oenm . oesterreichisches ensemble für neue musik; Claire Elizabeth Craig, Sopran; Nora Skuta, Klavier) In Google-Kalender eintragen