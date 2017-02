Österreich 1 16:00 bis 17:00 Sonstiges Da capo: Im Gespräch "Schon als Kind war ich furchtlos" Merken Gerta Stern kam 1915 als Gerta Lagodzinsky in Wien zur Welt. In den frühen 1930-er Jahren war sie das Szene-girl der Wiener Innenstadt - auch der 42-jährige Komponist Hermann Leopoldi machte der 16-jährigen den Hof. Erst wollte sie Schauspielerin werden, dann entschied sie sich doch für die Kosmetik, ein Handwerk, das sie bis heute ausübt. 1938 heiratete die 23-jährige den Profifußballer vom SC Hakoah Wien Moses "Munio" Stern. Wenig später mussten die beiden auf abenteuerliche Weise nach Panama emigrieren, wo Gerta bis heute lebt. Im Gespräch mit Anne Siegel lässt sie die Flucht und das Leben in Panama Revue passieren. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anne Siegel Gäste: Gäste: Gerta Stern (quicklebendigste hunderteinjährige Wienerin aus Panama City)