Literarische Neuerscheinungen aus Österreich Jürgen Kaizik: "Musils Mörder" Im neuen Roman des Wiener Autors Jürgen Kaizik begegnen wir dem Dichter Robert Musil als literarischer Figur. Krieg und Verfolgung durch die Nazis haben Musil bis Genf getrieben, verbissen kämpft er, gemeinsam mit seiner Frau Martha, um das nackte Überleben, und um die Vollendung seines Werks. Und da gibt es noch eine zweite männliche Romanfigur: nämlich den Lustmörder Christian Moosbrugger, der das Vorbild für den Mörder in Musils "Mann ohne Eigenschaften" war. Bei Kaizik sucht dieser Moosbrugger "seinen" Autor Robert Musil, der ihm, so empfindet es Moosbrugger, das Leben gestohlen hat. Und Moosbrugger hat mit Musil durchaus nichts Gutes vor. Jürgen Kaiziks Roman ist ein schaurig-elegantes Vexierspiel um einen Mörder, der sich zwischen dem realen Leben und dessen Abbild in der Literatur verirrt. Die Geschichte kulminiert in einer Begegnung, die so nie stattgefunden hat, die aber stattfinden hätte können. Durch die Augen des Lustmörders Christian Moosbrugger erleben wir die letzten Tage seines Schöpfers Robert Musil aus intimster Nähe. Jürgen Kaizik wurde 1950 in Wien geboren, er studierte Mathematik, Philosophie und Germanistik in Wien und Saarbrücken, sowie Regie am Max Reinhardt Seminar. Jürgen Kaizik dissertierte über Robert Musil und schrieb zahlreiche Theaterstücke, Drehbücher und Romane. Der freie Autor, Theater-, Film- und TV-Regisseur lebt in Wien, Berlin und Bad Aussee.