Österreich 1 08:20 bis 08:55 Sonstiges Pasticcio In "wilde Tiefen" reißt uns diese Musik, meint Clara Schumann über ein Scherzo ihres Mannes, Diabelli verhöhnt den Tod und Gershwin als noch unbekannter Revue-Komponist Merken In "wilde Tiefen" reißt uns diese Musik, meint Clara Schumann über ein Scherzo ihres Mannes, Diabelli verhöhnt den Tod und Gershwin als noch unbekannter Revue-Komponist In Google-Kalender eintragen