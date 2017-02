RTL 9 02:35 bis 03:05 Sonstiges 112 Unité d'urgence Antigel D 2008 Merken Timo tente avec son copain Spike de débrider sa voiture. En manipulant l'antigel, il perce la bouteille et transvase le liquide dans une bouteille de soda. Alors qu'ils partent tester le véhicule, Patrick, le frère de Timo, boit une gorgée d'antigel sans la recracher. Le garçon perd très vite conscience et son frère appel les urgences en le découvrant allonger sur la chaussée. Pendant ce temps, le service des urgences est secoué par un terrible scandale quand est publié sur internet une vidéo où l'on voit Florian frapper un homme menotté. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Mats Reinhardt (Peter Wells) Sandra Schlegel (Dr. Kristin Driesen) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Mariam Kurth (Nicole Held) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic

