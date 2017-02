RTL 9 12:45 bis 13:45 Sonstiges Les enquêtes impossibles 2013-2014 Si j'étais vous / Pour le meilleur et pour le pire F 2013 Merken Sujet 1 : A 50 ans, Paul hérite d'une forte somme d'argent. Il démissionne de son emploi de professeur et achète une maison au bord d'un lac. En 1993, il envoie une carte d'anniversaire à son petit-fils. Mais quelque chose cloche : sa fille ne reconnait pas sa signature. Elle demande alors à la police de se rendre chez son père. Ils constatent que tous les meubles ont disparu. Pourtant, quelqu'un retire le courrier et utilise la carte bancaire? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les enquêtes impossibles