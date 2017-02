hr2 23:04 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Bastian Pastewka, "Fliegende-Maus-Darsteller" Merken Bastian Pastewka ist ein Meister des feinen Humors, bekannt geworden ist er als Comedian und Schauspieler in Film und Fernsehen. Er liebt aber auch das Hörspiel und lebt diese Liebe immer wieder genüsslich aus. Zum Beispiel, indem er es live auf die Bühne bringt. Gerade hat ist Bastian Pastewka für seine diversen Rollen im Hörspiel "Lindbergh Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus" mit dem "Kinder und Jugendhörbuch des Jahres 2016" ausgezeichnet worden, der im Rahmen des Wiesbadener Hörfests am kommenden Sonntag, 12. Februar, vergeben wird. Im hr2-Doppelkopf erzählt er unter anderem, wie er sich auf die Rolle der fliegenden Maus vorbereitete und wie er alle anderen Rollen in dem Hörspiel interpretierte. In Google-Kalender eintragen Moderation: Rosemarie Tuchelt