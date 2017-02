hr2 13:05 bis 16:00 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Haydn: Sinfonie Nr. 58 F-Dur (Orchestra of the Age of Enlightenment, Leitung: Frans Brüggen)<ek><bk>Verdi: Rezitativ und Kavatine der Elvira aus "Ernani" (Leontyne Price, Sopran; Israel Philharmonic Orchestra, Leitung: Zubin Mehta)<ek><bk>Ravel: Bolero (City of Birmingham Symphony Orchestra, Leitung: Simon Rattle)<ek><bk>Weber: Ouvertüre zur Oper "Euryanthe" (Wiener Philharmoniker, Leitung: Christian Thielemann)<ek><bk>Dvo?ák: Rondo g-Moll op. 94 (Mischa Maisky, Violoncello; Pavel Gililov, Klavier) In Google-Kalender eintragen