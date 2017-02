hr2 10:05 bis 11:55 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Schumann: Papillons op. 2 (Matthias Kirschnereit, Klavier)<ek><bk>Wagner: Meistersinger-Vorspiel (Chicago Symphony Orchestra, Leitung: Daniel Barenboim)<ek><bk>J.S. Bach: 6. Brandenburgisches Konzert B-Dur BWV 1051 (Orchestra of the Age of Enlightenment)<ek><bk>Beethoven: Klaviersonate c-Moll op. 13, "Pathétique" (Alfred Brendel)<ek><bk>R. Strauss: Don Juan op. 20 (Philadelphia Orchestra, Leitung: Wolfgang Sawallisch) In Google-Kalender eintragen