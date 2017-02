TV5 04:53 bis 06:00 Sonstiges C dans l'air Merken Pas un événement important qui ne soit évoqué, expliqué et analysé ! En plateau, invités et journalistes analysent les grands faits du moment mais également les sujets qui font polémique, nous permettant ainsi de mieux comprendre l'actualité sociale, politique, culturelle qui rythme notre quotidien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Caroline Roux, Bruce Toussaint Originaltitel: C dans l'air