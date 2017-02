TV5 16:00 bis 16:28 Sonstiges Une brique dans le ventre Maison typique bruxelloise transformée en logements très atypiques / Notes de couleurs et oeuvres d'art pour maison familiale parisienne / Hôtel Koru, havre de paix dans cadre verdoyant japonisant / Astuces pour city tripper autrement / Il y a un truc : étagère en tubes d'égouttage Merken En plus des maisons, appartements et lofts de tous styles et de tous prix que Cédric Wautier visite pour nous, le magazine de l'habitat donne des conseils juridiques, pratiques, techniques, énergétiques et esthétiques, sans oublier la rubrique des incontournables «trucs» de bricolage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cédric Wautier, Virginie Jacob Originaltitel: Une brique dans le ventre