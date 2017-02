TV5 12:34 bis 13:30 Sonstiges Plus ou moins 5 mètres Caresser les baleines F 2015 Merken Aux Açores et en Polynésie australe, Joe Bunni photographie baleines à bosse, cachalots et baleines bleues. Dans leur monde fragile, la pollution sonore fait des ravages. En Indonésie, les requins-baleines aident les pêcheurs à capturer le poisson. Voyageant dans la préhistoire, le photographe assiste à la ponte des tortues luths. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Plus ou moins 5 mètres Regie: Dominique Hennequin