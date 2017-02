ORF 1 08:05 bis 08:30 Comedyserie Malcolm mittendrin Die Babysitter USA 2003 Dolby Untertitel Merken Malcolm, Reese und Stevie sollen auf Jamie aufpassen. Ihre Pflichten sind schnell vergessen, als drei hübsche Mädchen vor der Tür stehen und sie zum Schulball mitnehmen wollen. Das Baby geben sie kurzerhand an Dewey ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Caitlin Crosby (JoAnne) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Levie Isaacks Drehbuch: Alex Reid Kamera: Mike Weaver Musik: Charles Sydnor Altersempfehlung: ab 12

