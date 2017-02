Bayern 2 08:30 bis 09:00 Sonstiges kulturWelt Aktuelles Feuilleton Kino, Kino, Kino: Eröffnung und Ausblick auf die Berlinale 2017 / Surrealist, Philosoph, Rätsel: Die große "Margritte"-Retrospektive in Frankfurt / "Lachen Weinen Tanzen": Matthias Schweighöfers Debüt als Sänger / Athen, Kassel, global - Documenta-Chef Adam Szymczyk über seine Pläne zur Dokumenta XIV / Musik: Matthias Schweighöfer, "Lachen Weinen Tanzen" [Pantasounds/Universal] Merken Kino, Kino, Kino: Eröffnung und Ausblick auf die Berlinale 2017 / Surrealist, Philosoph, Rätsel: Die große "Margritte"-Retrospektive in Frankfurt / "Lachen Weinen Tanzen": Matthias Schweighöfers Debüt als Sänger / Athen, Kassel, global - Documenta-Chef Adam Szymczyk über seine Pläne zur Dokumenta XIV / Musik: Matthias Schweighöfer, "Lachen Weinen Tanzen" [Pantasounds/Universal] In Google-Kalender eintragen