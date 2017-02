ATV 2 02:20 bis 03:00 Mysteryserie Teen Wolf Das Charity-Spiel USA 2015 Stereo Merken Scott und seinen Freunden ist es tatsächlich gelungen, Lydia aus den Fängen des dämonischen Dr. Valacks zu befreien. Doch Zeit zum Entspannen bleibt den Teenagern nicht denn die Bestie läuft immer noch frei herum. Zu allem Überfluss wird die Kreatur immer stärker und intelligenter. Jetzt heißt es schnell einen Plan zu schmieden. Dank Masons Kombinationsgabe finden sie zumindest heraus, wo und wann die Bestie das nächste Mal auftauchen wird: Beim alljährlichen Charity-Lacrossespiel. Derweil will Parrish endlich Klarheit darüber bekommen, was er Nacht für Nacht anstellt, wenn er als Höllenhund schlafwandelt. Die Argents und Lydia versuchen, ihn dabei zu unterstützen. Für die Wahrheitsfindung muss Parrish sein Leben riskieren?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyler Posey (Scott McCall) Dylan O'Brien (Stiles Stilinski) Holland Roden (Lydia Martin) Shelley Hennig (Malia Tate) Arden Cho (Kira Yukimura) Dylan Sprayberry (Liam Dunbar) JR Bourne (Chris Argent) Originaltitel: Teen Wolf Regie: Tim Andrew Drehbuch: Jeff Davis Kamera: David Daniel Musik: Dino Meneghin

