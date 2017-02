ATV 2 00:45 bis 01:35 Krimiserie The Closer In geheimer Mission USA 2011 Stereo Merken Ein Anwalt verspricht Provenza eine fürstliche Entlohnung, wenn er dafür Steven Hirschbaum eine Vorladung überbringt. Da Provenza beim Finden des Mannes Hilfe braucht, bittet er Flynn und Buzz um Unterstützung und verspricht sie dafür am Gewinn zu beteiligen. Als sie Hirschbaum letztlich in einem Hotel aufspüren und ihm die Papiere überreichen, fallen aber plötzlich Schüsse und Hirschbaum stirbt bei einem Sturz in die Tiefe. Brendas Unmut über die eigenmächtige Aktion ihrer Mitarbeiter nimmt noch zu, als sich herausstellt, dass der Tote gar nicht Hirschbaum war, sondern von diesem angeheuert wurde, um sich als er auszugeben. Hirschbaum sollte sich bald wegen Unterschlagung vor Gericht verantworten, doch nun weiß niemand, wo er ist?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Dept. Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Asst. Police Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Captain Taylor) G.W. Bailey (Det. Lt. Provenza) Anthony Denison (Det. Andy Flynn) Originaltitel: The Closer Regie: Michael Pressman Drehbuch: James Duff, Adam Belanoff Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine